‘L’ultimo per la strada’ vince i David Awards italiani

Il road movie di Francesco Sossai sull’amicizia improbabile ha dominato la 71esima edizione dei più importanti premi cinematografici italiani, lasciando senza un solo premio l’attesissimo film del premio Oscar Paolo Sorrentino. I David Awards sono l’equivalente italiano degli Oscar.

La 71esima edizione dei David di Donatello, l’equivalente italiano degli Academy Awards, ha prodotto mercoledì sera un risultato decisivo e in gran parte inaspettato, con il film di Francesco Sossai Le Città di Pianura rivendicando otto premi per diventare il film dominante della serata.

Conosciuto a livello internazionale come L’ultimo per la stradail dramma segue due uomini più anziani che stringono un’improbabile amicizia con un timido studente di architettura in un viaggio attraverso i paesaggi piatti e suggestivi della pianura italiana. Il film ha conquistato le categorie più prestigiose dei David Awards. Ha rivendicato il miglior film, il miglior regista, il miglior attore per Sergio Romano, la migliore sceneggiatura originale, la migliore canzone, il miglior montaggio, il miglior produttore e il miglior casting: un bottino che ha lasciato pochi dubbi sul verdetto dell’industria sull’eccezionale lavoro dell’anno.

Sossai, un regista che si è costruito una reputazione per il cinema tranquillo, incentrato sui personaggi, lontano dal mainstream, si trova ora al centro del dibattito cinematografico italiano.

L’assenza più notevole della serata dal podio dei vincitori è stata quella di Paolo Sorrentino. Il regista napoletano, vincitore nel 2022 dell’Oscar al miglior lungometraggio internazionale con È stata la mano di Dioera stato considerato un serio contendente con il suo ultimo lavoro, La Grazia. Il film ha lasciato la cerimonia senza un solo premio.

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