Una breve guida a Ferrara

Ferrara è una delle città rinascimentali più complete d’Italia, con il suo centro in gran parte intatto e plasmato da un design a misura d’uomo piuttosto che da una riqualificazione moderna. Iscritta come patrimonio mondiale dell’UNESCO per la sua struttura urbana e il suo nucleo storico, la città offre una miscela di architettura, cultura, spazi verdi e vita italiana dai ritmi lenti. La nostra breve guida a Ferrara ti offre uno spaccato di questa bella città.

Ferrara divenne famosa sotto gli Estensi, che la trasformarono in una capitale rinascimentale nel XV secolo. La sua caratteristica pianta a griglia e gli eleganti palazzi riflettevano i progressi nella progettazione urbana che rimangono influenti. Il patrimonio della città è stato riconosciuto nel 1995, poi ampliato nel 1999 al paesaggio del Delta del Po e alla rete delle ville estensi.

La nostra guida rapida a Ferrara ti fornisce i principali siti della città.

Cosa vedere a Ferrara

Castello Estense

Dominando il centro storico, il Castello Estense è una suggestiva fortezza con fossato trasformata in palazzo. Le sue torri e il ponte levatoio offrono uno spaccato del passato ducale di Ferrara, mentre le sue sale interne e i suoi cortili ospitano mostre ed eventi.

Statua di Girolamo Savonarola

La statua di Girolamo Savonarola si trova in Piazza Savonarola, vicino al Castello Estense. Nato a Ferrara nel 1452, il frate domenicano divenne una delle figure più controverse del Rinascimento. La sua eredità lega la città agli sconvolgimenti religiosi e politici di Firenze della fine del XV secolo.

Cattedrale di Ferrara

La Cattedrale di San Giorgio combina elementi romanici e gotici in una facciata e un interno grandiosi. Iniziato nel XII secolo, rimane il principale edificio religioso della città e testimonianza dell’evoluzione medievale e rinascimentale di Ferrara. Lungo il lato dell’edificio si trovano i loggia dei mercantidove i mercati si tengono ancora oggi.

Santa Maria in Vado

Questa chiesa storica è famosa per un miracolo eucaristico del XII secolo e ospita importanti opere d’arte rinascimentali. La sua storia stratificata lo rende una tappa gratificante per i visitatori che esplorano il patrimonio sacro di Ferrara.

Palazzo Paradiso

Palazzo rinascimentale vicino all’antico ghetto ebraico, Palazzo Paradiso ospita la Biblioteca Ariostea e lo storico Teatro Anatomico. L’edificio evidenzia la profondità culturale di Ferrara al di là dei suoi monumenti ducali.

Monastero del Corpus Domini

Fondato all’inizio del XV secolo e ancora sede di monache Clarisse di clausura, questo monastero riflette la vita spirituale della Ferrara rinascimentale e offre un incontro storico più tranquillo.

Campagna entro le mura

L’unicità di Ferrara campagna dentro le mura fonde paesaggi urbani e rurali. Questo mosaico verde di campi e giardini si trova entro i confini della città antica, perfetto per una piacevole passeggiata o un picnic.

Cose da fare a Ferrara

Ferrara invita all’esplorazione lenta. Il suo centro compatto premia le escursioni a piedi e il ciclismo è particolarmente popolare grazie al terreno pianeggiante e alle mura cittadine ben conservate. Presso l’ufficio informazioni turistiche del Castello Estense è possibile prenotare visite guidate al centro storico e ai musei.

Gli eventi scandiscono il calendario cittadino. Il Ferrara Balloon Festival, ad esempio, attira visitatori internazionali con ascensioni di massa in mongolfiera e programmi culturali.

Dove mangiare e bere

Le fertili pianure dell’Emilia-Romagna alimentano la cucina ferrarese. Le specialità locali includono i cappellacci di zucca (pasta ripiena di zucca), la salama da sugo (salame speziato) e il pane coppia ferrarese. Cenare nelle trattorie e nelle osterie del centro storico offre il gusto autentico della tradizione ferrarese.

Informazioni pratiche

Dal sito ufficiale sono scaricabili mappe turistiche e guide tematiche che coprono percorsi come il centro medievale, le aggiunte rinascimentali e le mura di Ferrara.

IL Carta MyFE è un comodo abbonamento turistico, che offre accesso alle attrazioni ed esenzione dalla tassa di soggiorno locale con pernottamenti.

L’ufficio turistico si trova nel cortile interno del Castello Estense. Gli orari di apertura variano in base alla stagione; è chiuso solo il giorno di Natale.

Guida rapida a Ferrara – Itinerario di un giorno

Inizia la giornata nel centro storico alle Castello Estense, il punto di riferimento più riconoscibile di Ferrara. Percorri il perimetro, poi attraversalo Piazza Savonarolaa vedere la statua del figlio più famoso della città.

Proseguire verso Cattedrale di Ferrarafermandosi ad esplorare le strade medievali circostanti. Trascorri del tempo sulla piazza per osservare la facciata romanica e il ritmo della vita quotidiana.

La tarda mattinata è adatta a passeggiare lungo le mura della cittàuna delle caratteristiche distintive di Ferrara. Il percorso pianeggiante offre viste su giardini e campi all’interno del perimetro storico.

Per pranzo tornate in centro e scegliete a trattoria tradizionale. Ordina i cappellacci di zucca o un’altra pasta locale.

Nel pomeriggio visita Palazzo Paradiso e il ex ghetto ebraico nelle vicinanze. Questa zona riflette la storia culturale e intellettuale di Ferrara.

Termina la giornata con una passeggiata lenta o in bicicletta campagna dentro le mura. Goditi un aperitivo in una piazza centrale prima di cena.