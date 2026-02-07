Una breve guida ad Ascoli Piceno

Che si tratti di una tappa in un viaggio attraverso le Marche o di una destinazione a sé stante, Ascoli Piceno offre uno dei centri storici più coerenti e suggestivi dell’Italia centrale. Costruita quasi interamente in travertino chiaro, la città ha un’unità visiva rara anche per gli standard italiani, conferendole un’eleganza calma e dignitosa che premia l’esplorazione lenta. La nostra guida rapida ad Ascoli Piceno ti fornisce punti salienti e approfondimenti sulla città.

Il centro storico è compatto e percorribile a piedi, modellato da secoli di orgoglio civico piuttosto che dal turismo moderno. Torri e campanili svettano sopra raffinate piazze, mentre strati romani, medievali e rinascimentali convivono senza soluzione di continuità. Ascoli Piceno sembra vissuta più che messa in scena, e i suoi ritmi rimangono strettamente legati alle tradizioni locali, alla cultura del cibo e alla vita sociale quotidiana.

Breve storia di Ascoli Piceno

Le origini di Ascoli Piceno risalgono all’antichità. Le prove archeologiche mostrano insediamenti nella zona sin dal Neolitico, ma la città divenne famosa sotto il dominio romano nel III secolo aC, quando divenne nota come Asculum Picenum. La sua posizione strategica lungo la Via Salaria, l’antica strada utilizzata per trasportare il sale dalla costa adriatica a Roma, garantiva prosperità e importanza militare.

Durante il periodo romano Asculum fu un centro chiave nel territorio piceno e in seguito giocò un ruolo significativo nella Guerra Sociale contro Roma. Dopo la caduta dell’Impero Romano, la città passò attraverso le fasi longobarda, carolingia e comunale prima di finire sotto il controllo di potenti famiglie come i Malatesta e gli Sforza.

Dal Medioevo fino all’Unità d’Italia, Ascoli Piceno fece parte dello Stato Pontificio. Nel XX secolo la città ottenne il riconoscimento nazionale per la sua attività di resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2001 è stata insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare per il ruolo svolto dai partigiani locali nell’opposizione all’occupazione tedesca in seguito all’armistizio del settembre 1943.

Cosa vedere ad Ascoli Piceno

Piazza del Popolo

Qualsiasi visita ad Ascoli Piceno inizia inevitabilmente da Piazza del Popolo (immagine principale), spesso descritta come una delle piazze più armoniose d’Italia. Fiancheggiato da portici in travertino e caffè storici, riflette l’identità civica della città.

A dominare un lato della piazza è il Palazzo dei Capitani del Popolo, con la sua torre merlata medievale, da tempo simbolo dell’autorità politica ascolana.

Piazza Arringo

A pochi passi si trova Piazza Arringo, la piazza più antica e cuore religioso della città. Qui sorge la Cattedrale di Sant’Emidio, dedicata al santo patrono di Ascoli e uno dei monumenti più importanti della città. La cattedrale fonde elementi romanici e successivamente barocchi e ospita opere d’arte che abbracciano diversi secoli, ma il suo significato va oltre l’architettura e l’arte.