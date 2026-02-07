Una breve guida ad Ascoli Piceno

Giulia Moretti

Piazza del Popolo, Ascoli Piceno. Image credit: Shutterstock

Che si tratti di una tappa in un viaggio attraverso le Marche o di una destinazione a sé stante, Ascoli Piceno offre uno dei centri storici più coerenti e suggestivi dell’Italia centrale. Costruita quasi interamente in travertino chiaro, la città ha un’unità visiva rara anche per gli standard italiani, conferendole un’eleganza calma e dignitosa che premia l’esplorazione lenta. La nostra guida rapida ad Ascoli Piceno ti fornisce punti salienti e approfondimenti sulla città.

Il centro storico è compatto e percorribile a piedi, modellato da secoli di orgoglio civico piuttosto che dal turismo moderno. Torri e campanili svettano sopra raffinate piazze, mentre strati romani, medievali e rinascimentali convivono senza soluzione di continuità. Ascoli Piceno sembra vissuta più che messa in scena, e i suoi ritmi rimangono strettamente legati alle tradizioni locali, alla cultura del cibo e alla vita sociale quotidiana.

Breve storia di Ascoli Piceno

Le origini di Ascoli Piceno risalgono all’antichità. Le prove archeologiche mostrano insediamenti nella zona sin dal Neolitico, ma la città divenne famosa sotto il dominio romano nel III secolo aC, quando divenne nota come Asculum Picenum. La sua posizione strategica lungo la Via Salaria, l’antica strada utilizzata per trasportare il sale dalla costa adriatica a Roma, garantiva prosperità e importanza militare.

Durante il periodo romano Asculum fu un centro chiave nel territorio piceno e in seguito giocò un ruolo significativo nella Guerra Sociale contro Roma. Dopo la caduta dell’Impero Romano, la città passò attraverso le fasi longobarda, carolingia e comunale prima di finire sotto il controllo di potenti famiglie come i Malatesta e gli Sforza.

Dal Medioevo fino all’Unità d’Italia, Ascoli Piceno fece parte dello Stato Pontificio. Nel XX secolo la città ottenne il riconoscimento nazionale per la sua attività di resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2001 è stata insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare per il ruolo svolto dai partigiani locali nell’opposizione all’occupazione tedesca in seguito all’armistizio del settembre 1943.

Cosa vedere ad Ascoli Piceno

Piazza del Popolo

Qualsiasi visita ad Ascoli Piceno inizia inevitabilmente da Piazza del Popolo (immagine principale), spesso descritta come una delle piazze più armoniose d’Italia. Fiancheggiato da portici in travertino e caffè storici, riflette l’identità civica della città.

A dominare un lato della piazza è il Palazzo dei Capitani del Popolo, con la sua torre merlata medievale, da tempo simbolo dell’autorità politica ascolana.

Piazza Arringo

A pochi passi si trova Piazza Arringo, la piazza più antica e cuore religioso della città. Qui sorge la Cattedrale di Sant’Emidio, dedicata al santo patrono di Ascoli e uno dei monumenti più importanti della città. La cattedrale fonde elementi romanici e successivamente barocchi e ospita opere d’arte che abbracciano diversi secoli, ma il suo significato va oltre l’architettura e l’arte.

Cattedrale di Sant'Emedio in Piazza Arringo, Ascoli Piceno trolvag, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons” class=”wp-image-15233″ /></figure> <p>Sant’Emidio è tradizionalmente invocato come protettore contro i terremoti, una credenza profondamente radicata nella storia e nella devozione locale. Secondo la leggenda il santo guidò miracolosamente gli ascolani in salvo durante gli eventi sismici, risparmiando la città dalla distruzione. Questa associazione rimane forte ancora oggi, soprattutto in una regione storicamente colpita da terremoti, e spesso si trovano immagini di Sant’Emidio che tiene tra le mani un modello della città, a simboleggiare la protezione divina. La cripta sottostante la cattedrale, legata al culto del santo, resta luogo di quieta riflessione e devozione popolare.</p> <p>Piazza Arringo è anche sede della Pinacoteca Civica, situata nel Palazzo dell’Arengo. La collezione comprende opere di artisti come Turner, Morelli, Pellizza da Volpedo e Adolfo De Carolis, offrendo uno spaccato della tradizione pittorica italiana ed europea.</p> <h3 class= Caffè Meletti
Caffè Meletti Sibilla.io su Wikipedia italiana, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons” class=”wp-image-15234″ /></figure> <p>Nessuna visita è completa senza una sosta al Caffè Meletti, punto di riferimento della vita sociale ascolana fin dai primi del Novecento. Rimane un luogo di incontro per gente del posto e visitatori ed è l’ambiente naturale in cui provare l’anisetta, il liquore aromatizzato all’anice caratteristico della città.</p> <h3 class=Altri siti notevoli

Altri siti degni di nota includono il ponte romano di Porta Solestà, il Forte Malatesta affacciato sul fiume Castellano, la chiesa di San Francesco e la storica cartiera papale, che oggi ospita musei dedicati alla produzione della carta e al patrimonio industriale.

Cose da fare ad Ascoli Piceno

Ascoli Piceno si presta ad esplorazioni senza fretta. Tour a piedi sono ideali, date le brevi distanze e la densità di dettagli architettonici. Per chi preferisce alternative, è possibile noleggiare biciclette presso l’ufficio informazioni turistiche di Piazza Arringo, mentre un trenino turistico offre una panoramica del centro storico.

Esperienze enogastronomiche svolgono un ruolo centrale nel turismo locale. Corsi di cucina, degustazioni e visite guidate ai produttori introducono i visitatori alle specialità regionali e alle tradizioni familiari che rimangono saldamente radicate nella vita quotidiana.

Per un’esperienza più tranquilla, una passeggiata serale lungo Via delle Stelle offre viste su tetti e torri, particolarmente suggestive al tramonto quando la pietra di travertino assume toni più caldi.

Cosa mangiare ad Ascoli Piceno: specialità locali

oliva all'ascolana

L’identità culinaria di Ascoli Piceno è strettamente legata alla tradizione e alla qualità degli ingredienti. La città è conosciuta a livello internazionale per oliva all’ascolanagrosse olive verdi ripiene di carne condita, panate e fritte. Le versioni autentiche utilizzano olive ascolane, che detengono lo status DOP.

Altri prodotti regionali includono ciauscolouna salsiccia di maiale morbida e spalmabile, e vincisgrassiun ricco piatto di pasta al forno con strati di ragù e besciamella, spesso descritto come una variante marchigiana delle lasagne. Le ricette variano a seconda della famiglia, riflettendo l’orgoglio e la tradizione locale.

Prodotti da forno a base di formaggio come pizza al formaggio e cacciannanze ascolanaa, una focaccia con olio d’oliva e rosmarino, è comune nei periodi festivi. Per dessert, i ravioli di Carnevale ripieni di ricotta dolce rimangono i preferiti di stagione.

I pasti si concludono spesso con un bicchiere di anisetta, talvolta servito con un chicco di caffè tostato, un’usanza locale ancora ampiamente osservata.

Posti insoliti da vedere ad Ascoli Piceno e dintorni

Al di là delle principali attrazioni, Ascoli Piceno offre diversi luoghi di interesse meno conosciuti. Sant’Emidio alle Grotteun santuario scavato nella roccia appena fuori dalle mura della città, è uno dei siti religiosi più caratteristici della zona e sottolinea ulteriormente il profondo legame della città con il suo santo patrono.

Il territorio circostante è ricco di piccoli borghi e paesaggi da esplorare. Ripatransonenelle vicinanze, ospita quello che viene spesso citato come il vicolo più stretto d’Italia. Offida si distingue per la Chiesa di Santa Maria della Rocca, scenograficamente posizionata su uno sperone roccioso, mentre Grottammare Borgo Antico E Seghetti Panichi offrire alternative più tranquille alle destinazioni costiere.

Per gli amanti della natura, Lago Pilato nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini offre un sorprendente contrasto con la città, con paesaggi alpini e forti legami con le leggende e il folklore locali.



Giulia Moretti

Sono una giornalista italiana appassionata di narrazione e di cultura locale. Nata e cresciuta nel cuore della Valle d'Aosta, scrivo per dare voce alle persone, ai luoghi e alle storie che danno forma alla nostra regione. Su 12vda | news dalla Valle d'Aosta, mi occupo di tutto: dalle notizie di comunità alle tematiche ambientali, con curiosità e attenzione.