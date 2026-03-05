Arianna Fontana stabilisce il record olimpico italiano con la 14esima medaglia

Arianna Fontana ha fatto la storia mercoledì vincendo la sua 14esima medaglia olimpica, aiutando l’Italia a conquistare l’argento nella staffetta femminile dei 3.000 metri di pattinaggio di velocità su pista corta a Milano Cortina 2026. A 35 anni, Fontana supera lo schermidore Edoardo Mangiarotti, che ha vinto 13 medaglie tra il 1936 e il 1960, diventando l’olimpionica più decorata d’Italia.

Il suo medagliere la colloca anche al secondo posto nella classifica olimpica invernale di tutti i tempi, appena una dietro la sciatrice di fondo norvegese Marit Bjørgen. Il record di Fontana include l’oro nella staffetta mista a Milano Cortina e due titoli individuali nei 500 metri a Pyeongchang 2018 e Pechino 2022, oltre all’argento nei 500 metri femminili ai Giochi attuali.

Fontana vinse per la prima volta una medaglia olimpica 20 anni fa a Torino 2006, conquistando il bronzo nella staffetta dei 3.000 metri a soli 15 anni e 314 giorni, diventando così la più giovane medagliata italiana alle Olimpiadi invernali.

“Anche se è la mia 14esima, vincerla così è davvero incredibile”, ha detto Fontana dopo la finale di mercoledì. “Il pubblico era fantastico. Non ho parole, avevo un calo di pressione nello spogliatoio… È stato un lavoro di squadra. Tutti noi. Nessuno escluso”.

L’Italia critica la decisione dell’IPC sulle bandiere russa e bielorussa

In altre notizie dai Giochi, il governo italiano ha fortemente criticato la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire agli atleti russi e bielorussi di competere sotto le loro bandiere nazionali alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro dello Sport Andrea Abodi hanno affermato in un comunicato che le continue violazioni della tregua da parte della Russia e degli ideali olimpici, sostenuti dalla Bielorussia, rendono “incompatibile” la partecipazione nazionale, limitando gli atleti allo status neutrale.