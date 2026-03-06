Busto di Cristo Salvatore a Roma attribuito a Michelangelo

Un busto in marmo di Cristo Salvatore, rimasto per secoli in una basilica romana, è stato recentemente attribuito al maestro rinascimentale Michelangelo Buonarroti dopo nuove ricerche d’archivio.

La scultura, a lungo ritenuta anonima, è ospitata nella Basilica di Sant’Agnese fuori le mura a Roma. La proposta di attribuzione è stata presentata mercoledì durante una conferenza stampa presso la basilica dalla ricercatrice indipendente Valentina Salerno e da rappresentanti dei Canonici Regolari della Congregazione Lateranense, che amministra la chiesa.

La conclusione di Salerno si basa su un decennio di ricerca documentaria piuttosto che sulla sola analisi stilistica. Il suo lavoro si avvale di un’ampia gamma di fonti storiche tra cui testamenti, corrispondenza, diari, resoconti di viaggio, relazioni, inventari notarili e atti di confraternite che spaziano dal 1564, anno della morte di Michelangelo, ai giorni nostri.

Il busto era stato precedentemente collegato a Michelangelo ma perse la sua attribuzione agli inizi dell’Ottocento, dopodiché venne generalmente catalogato come opera di scuola anonima romana del XVI secolo.

Il percorso documentario suggerisce che la scultura fosse di Michelangelo

Salerno sostiene che la traccia documentaria suggerisce che la scultura facesse parte dell’eredità artistica che Michelangelo lasciò ad amici e seguaci fidati dopo la sua morte. Secondo la sua ricerca, alcune opere circolavano privatamente all’interno di questa rete prima di raggiungere infine le istituzioni religiose, dove rimanevano in gran parte inosservate per secoli.

Intervenendo alla presentazione, la Salerno ha riconosciuto di non avere una formazione formale come storica dell’arte. Tuttavia, ha difeso il suo approccio basandosi su prove d’archivio.

“Non sono una storica dell’arte, non ho nemmeno una laurea, ma la forza della mia ricerca sta nel fare affidamento su documenti d’archivio pubblici”, ha detto.

I Canonici Lateranensi affermano che la Basilica ha spesso rivelato scoperte storiche inaspettate. Franco Bergamin dell’ordine ha detto ai giornalisti che il complesso della chiesa ospita la comunità fin dagli inizi del XV secolo e continua a riservare sorprese.

Attribuzione non universalmente accettata

Tuttavia, l’attribuzione proposta non è stata ancora universalmente accettata. Alcuni studiosi del Rinascimento hanno invitato alla cautela e hanno chiesto un’ulteriore revisione paritaria e una verifica indipendente prima che il busto possa essere definitivamente aggiunto al catalogo delle opere di Michelangelo.

Michelangelo, vissuto dal 1475 al 1564, è ampiamente considerato uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano. Le sue opere più note includono la statua del David a Firenze, la Pietà nella Basilica di San Pietro e gli affreschi del soffitto della Cappella Sistina.

