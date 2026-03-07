Ingresso gratuito al museo per le donne in occasione della Giornata internazionale della donna

L’Italia celebrerà la Giornata internazionale della donna (8 marzo) con un’iniziativa culturale a livello nazionale: le donne potranno visitare gratuitamente centinaia di musei e siti archeologici statali, ha annunciato il Ministero della Cultura.

La misura, volta a celebrare il contributo delle donne alla società e a promuovere un più ampio accesso alla cultura, si basa su iniziative simili degli ultimi anni che hanno legato l’ingresso gratuito a date speciali. Tuttavia, il programma di quest’anno viene enfatizzato come un momento nazionale di inclusione, incoraggiando le donne di tutta Italia a esplorare l’impareggiabile patrimonio artistico del Paese.

Accesso gratuito a siti iconici

L’8 marzo le donne avranno ingresso gratuito in tutti i musei statali e nei siti culturali gestiti dal Ministero della Cultura. Ciò include alcune delle destinazioni italiane più visitate e storicamente significative, come:

Galleria degli Uffizi (Firenze)

Colosseo (Roma)

Parco Archeologico di Pompei (Campania)

Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Galleria Borghese (Roma)

L’ingresso gratuito sarà disponibile in tutti i musei regionali e locali che aderiscono all’iniziativa, soggetto a limiti di capacità e requisiti di prenotazione specifici del sito. Le donne che intendono visitare le principali attrazioni dovrebbero prenotare in anticipo.

Una celebrazione culturale delle donne

Il Ministero della Cultura ha affermato che l’iniziativa non è semplicemente un incentivo finanziario, ma una celebrazione culturale del contributo delle donne alle arti, alla storia e alla vita comunitaria dell’Italia.

“In un Paese con uno dei patrimoni culturali più ricchi del mondo, la cultura deve essere un bene condiviso”, ha affermato il Ministro della Cultura in una nota. “Nella Giornata internazionale della donna, apriamo i nostri musei alle donne di tutte le regioni d’Italia e non solo, invitandole a confrontarsi con la storia, la creatività e le storie di espressione umana che definiscono la nostra identità.”

L’iniziativa è stata accolta favorevolmente da organizzazioni culturali, autorità locali e gruppi di donne. Molte istituzioni stanno pianificando una programmazione speciale per la giornata, tra cui:

Visite guidate con artiste e personaggi storici mettendo in luce le creatrici il cui lavoro ha plasmato la cultura italiana.

mettendo in luce le creatrici il cui lavoro ha plasmato la cultura italiana. Lezioni frontali, workshop e tavole rotonde sulle donne nelle arti e nella società.

sulle donne nelle arti e nella società. Attività per famiglie progettato per coinvolgere i visitatori più giovani con il patrimonio e la creatività.

Iniziativa nazionale

Mentre i musei più importanti di Roma, Firenze, Venezia e Milano svolgeranno un ruolo visibile, l’iniziativa mette in risalto anche i siti meno conosciuti nelle città più piccole e nelle aree rurali. Ciò riflette un obiettivo di politica culturale più ampio volto a decentralizzare il turismo e incoraggiare la scoperta del variegato patrimonio regionale italiano.

In luoghi come Matera, Trieste e Siracusa, i musei locali hanno sviluppato mostre ed eventi che celebrano le storie delle donne nella storia e nell’arte locale.

Come partecipare

Le donne che desiderano usufruire dell’ingresso gratuito dell’8 marzo possono consultare i siti dei singoli musei per informazioni su orari di apertura e modalità di prenotazione. Alcuni siti popolari richiedono biglietti a tempo anche nei giorni di ingresso gratuito per gestire la sicurezza e l’affollamento.

Il portale ufficiale del Ministero della Cultura contiene un elenco completo dei siti partecipanti e delle attività consigliate in tutta Italia.