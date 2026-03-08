Giornata internazionale della donna: 12 grandi donne italiane

In occasione della Giornata internazionale della donna, guardiamo a tredici donne italiane che hanno lasciato il segno in Italia e all’estero. Dalla scienza e matematica alla letteratura e alla politica, ciascuna di queste donne ha dato un contributo importante nel proprio campo.

L’Italia ha una storia straordinaria di donne che eccellono nei loro campi. Particolare forza appare nelle materie STEM con molti primati per le donne ottenuti dagli italiani. La Giornata internazionale della donna 2026 è una grande opportunità per riconoscere i loro risultati. Quest’anno il tema è #GiveToGain poiché incoraggiamo una mentalità di generosità, collaborazione e creazione di uguaglianza attraverso il dono.

Trotula di Salerno (XI e XII secolo)

Trotula fu uno dei medici più famosi dell’epoca e pioniere nella salute delle donne. È considerata la prima ginecologa del mondo. Fu anche la prima a credere che le donne non dovessero soffrire dolori incessanti durante il parto, sostenendo l’uso degli oppiacei per attenuare i dolori del travaglio.

Caterina da Siena (1347 – 1380)

Una delle due sante patrone d’Italia, Caterina da Siena era una filosofa e teologa scolastica. Fu anche ambasciatrice e consigliera dei papi Gregorio XI e Urbano VI. Insieme all’essere responsabile di riportare il Papa a Romaè una delle sole tre donne dichiarate sante Dottore della Chiesa.

Artemisia Lomi Gentileschi (1593 – 1653)

IL prima pittrice donna a diventare membro dell’Accademia di Arte del Disegno di Firenze. Questo accadeva in un’epoca in cui le donne non avevano la possibilità di studiare l’anatomia o di disegnare dal vero. Gentileschi è considerato uno dei pittori più affermati della generazione successiva a Caravaggio.

Elena Cornaro Piscopia (1646 -1684)

Piscopia era un matematico veneziano e il prima donna al mondo a ricevere ufficialmente una laurea. Si laureò all’Università di Padova nel 1678.

Laura Bassi (1711 – 1778)

Bassi è stato un fisico e accademico italiano. Lei era la prima donna ad avere un dottorato in scienze e la seconda donna al mondo a conseguire il titolo di Dottore in Filosofia.

Maria Gaetana Agnesi (1718 – 1799)

Il merito va ad Agnesi per aver scritto il primo libro che tratta sia del calcolo differenziale che integrale. È stata membro onorario della facoltà dell’Università di Bologna.

Virginia Oldoini (1837 – 1899)

Oldoïni – Contessa di Castiglione – lo era attivo in politica. Nel 1871, subito dopo la sconfitta della Francia nella guerra franco-prussiana, ebbe un incontro segreto con Otto von Bismarck. Gli spiegò come l’occupazione tedesca di Parigi potesse essere fatale per i suoi interessi. La Castiglione è stata anche una figura significativa nella storia antica della fotografia.

Maria Montessori (1870 – 1952)

Montessori era un medico ed educatore noto soprattutto per il filosofia dell’educazione che porta il suo nomee i suoi scritti sulla pedagogia scientifica. Una delle prime donne a frequentare la facoltà di medicina in Italia, si laureò con lode nel 1896.

Grazia Deledda (1871 – 1936)

Ha vinto Deledda Premio Nobel per la letteratura nel 1926 e una delle figure di spicco del movimento del verismo in letteratura. Prima donna italiana, e unica seconda al mondo a ricevere il premio, altri non riconoscono la Deledda come scrittrice femminista. Ciò potrebbe essere dovuto alla sua tendenza a rappresentare il dolore e la sofferenza delle donne in contrapposizione all’autonomia delle donne.

Rita Levi Montalcini (1909 – 2012)

Rita Levi-Montalcini è stata una neurologa e una delle più importanti scienziate italiane. Insieme al biochimico Stanley Cohen, ha ricevuto il Premio Nobel 1986 per la Fisiologia e la Medicina per la scoperta del fattore di crescita nervoso (NGF). La loro scoperta gioca un ruolo significativo nella comprensione dei tumori e di malattie come l’Alzheimer e il Parkinson.

Nilde Iotti (1920 – 1999)

Iscritta al Partito Comunista Italiano (PCI), Iotti fu la prima e unica donna iscritta al PCI a diventarlo Presidente della Camera dei Deputati. Ricoprì la carica per tre legislature consecutive, dal 1979 al 1992, divenendo la Presidente della Camera più longeva del dopoguerra.

Samantha Cristoforetti (1977)

Cristoforetti è a Astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, ex pilota e ingegnere dell’Aeronautica Militare Italiana. Detiene il record per il volo spaziale ininterrotto più lungo di un astronauta europeo (199 giorni, 16 ore). È anche la prima donna italiana nello spazio. Cristoforetti assumerà il comando della Spedizione 68 della ISS nel 2022.

Giorgia Meloni (1977)

Giorgia Meloni è l’attuale Primo Ministro italianoe le prime donne a ricoprire la carica. il suo governo è il terzo più longevo nella storia della Repubblica Italiana. Ha formato il partito di (estrema) destra Fratelli d’Italia nel 2014. Qualunque cosa si pensi della sua politica, i suoi risultati sono sicuramente degni di nota.