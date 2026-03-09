Accadde Oggi: nascita dello scrittore Alessandro Manzoni

Il 7 marzo 1785 nasce a Milano lo scrittore italiano Alessandro Manzoni. Avrebbe continuato a plasmare la lingua italiana moderna e a produrre quello che è ampiamente considerato il romanzo più importante della letteratura italiana.

Manzoni è conosciuto soprattutto per il suo capolavoro, I promessi sposi (I Promessi Sposi), un romanzo storico che ha contribuito a definire lo sviluppo di una lingua letteraria nazionale in Italia. Pubblicato all’inizio del XIX secolo, il libro è il primo grande romanzo scritto in italiano moderno che potrebbe essere ampiamente compreso in tutto il paese.

In un’epoca in cui l’Italia era divisa in diversi stati e dialetti, Manzoni ha deliberatamente rivisto il suo romanzo per riflettere l’italiano toscano che in seguito divenne lo standard nazionale.

Un romanzo che ha plasmato una nazione

Pubblicato per la prima volta nel 1825 e successivamente rivisto nel 1840–42, I promessi sposi racconta la storia di due giovani innamorati, Renzo e Lucia. Il nobile tirannico Don Rodrigo blocca il loro matrimonio programmato. Ambientato nella Lombardia del XVII secolo durante il dominio spagnolo, il romanzo fonde romanticismo con rappresentazioni dettagliate di carestia, peste e ingiustizia politica.

Al di là del suo valore letterario, l’opera ebbe una forte risonanza tra i lettori durante il movimento per l’unificazione italiana noto come Risorgimento. Descrivendo la gente comune in lotta contro l’oppressione, il romanzo ha ispirato un sentimento patriottico e un’identità culturale condivisa tra gli italiani.

Oggi, I promessi sposi rimane lettura obbligatoria in molte scuole italiane e continua a influenzare la lingua, la cultura e le espressioni popolari italiane.

Una famosa frase del romanzo – “Questo matrimonio non s’ha da fare” – è ancora ampiamente utilizzata in Italia, spesso in modo umoristico, quando si parla di matrimoni o progetti bloccati.

Ispirazione dal Lago di Lecco

Pur essendo nato a Milano, Manzoni trascorse parte della sua infanzia a Lecco, sulle sponde del Lago di Lecco, ramo orientale del Lago di Como. Lo spettacolare scenario delle montagne e dei paesaggi lacustri ha ispirato l’ambientazione per gran parte del film I promessi sposi.

Più di due secoli dopo, i lettori visitano ancora Lecco per vedere i luoghi associati alla storia. Tra i più famosi c’è lo storico quartiere marinaro di Pescarenico. Appare nel romanzo come il sito del convento di Padre Cristoforo e la riva del lago dove Lucia fugge in barca dagli uomini di Don Rodrigo.

Il quartiere conserva gran parte del suo carattere storico, con strade strette ed edifici in riva al lago. Una locanda del XIX secolo che un tempo serviva i pescatori ora sopravvive come il noto ristorante Trattoria Vecchia Pescarenico, specializzato in frutti di mare e rimane una tappa popolare per i visitatori che esplorano la Lecco del Manzoni.

L’eredità di Alessandro Manzoni

L’influenza di Manzoni si estese oltre la letteratura. Il suo attento lavoro sulla lingua ha contribuito a standardizzare l’italiano in un’epoca in cui i dialetti regionali dominavano il linguaggio quotidiano.

Lo scrittore morì nel 1873 all’età di 88 anni cadendo sui gradini della chiesa di San Fedele nel centro di Milano. Oggi una statua di Manzoni si trova nella vicina piazza San Fedele.