Ciclo di affreschi rinvenuto nella biblioteca di Giacomo Leopardi

Durante i lavori di restauro di Casa Leopardi a Recanati è stato ritrovato un importante ciclo di affreschi nascosto per secoli.

Un ciclo di affreschi risalenti alla fine del XVI e all’inizio del XVII secolo è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi, il palazzo marchigiano di collina dove crebbe Giacomo Leopardi, ha annunciato giovedì la Casa Leopardi. I dipinti sono venuti alla luce durante i lavori di consolidamento e restauro della biblioteca di Recanati, nel Maceratese.

“Questa scoperta arricchisce ulteriormente il patrimonio storico e artistico di Casa Leopardi e ci fornisce una preziosa testimonianza della storia del palazzo”, ha affermato la contessa Olimpia Leopardi, discendente del poeta e capostipite della Casa. “È emozionante pensare che anche Giacomo possa aver osservato questi dipinti prima che venissero nascosti dalle successive trasformazioni.”

La biblioteca e il poeta

La biblioteca di Casa Leopardi è una delle collezioni private più notevoli d’Italia. Raccogliuto in gran parte dal padre di Giacomo, il conte Monaldo Leopardi, è stato recentemente reso disponibile online attraverso il catalogo digitale Marche Sud. Fu tra questi scaffali che il giovane Giacomo si immerse così completamente nel latino, nel greco e in altre lingue antiche che gli studiosi ritengono che le sue faticose e voraci abitudini di lettura contribuirono materialmente alla salute precaria che lo perseguitò per tutta la sua breve vita.

Gli affreschi precedono la vita di Leopardi di circa due secoli, il che significa che sarebbero stati un’istituzione del palazzo durante gli anni in cui il poeta studiò attentamente testi antichi in quella che era, in ogni caso, una delle migliori biblioteche private d’Italia.

Giacomo Leopardi (29 giugno 1798 – 14 giugno 1837) è stato un poeta, filosofo, saggista e filologo, considerato il più grande poeta italiano del XIX secolo e una delle figure più significative della letteratura mondiale, nonché voce centrale del romanticismo letterario. Il suo Canti e la raccolta di prosa Zibaldone rimangono pietre miliari del pensiero europeo, contrassegnate da un impegno radicale e non sentimentale nei confronti della sofferenza umana, della bellezza e dell’indifferenza della natura.