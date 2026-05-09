Il Salone del Libro di Torino 2026 apre i battenti

È in corso a Torino la trentottesima edizione del Salone Internazionale del Libro. Il festival Salone OFF è stato lanciato in tutta la città l’8 maggio prima della fiera principale al Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Il tema del Salone del Libro di Torino 2026 si ispira a Elsa Morante e mette i giovani al centro di tutto.

La trentottesima edizione del Salone Internazionale del Libro, sotto la direzione di Annalena Benini, porta al Lingotto Fiere più di 2.700 eventi in 70 sale, oltre 1.250 marchi editoriali e 147.000 metri quadrati di spazio espositivo. La fiera principale si svolge dal 14 al 18 maggio, ma Torino ha iniziato la sua trasformazione letteraria una settimana prima, quando il Salone OFF – il festival che porta i libri oltre i confini della fiera – ha aperto in tutta la città l’8 maggio.

Giunto alla ventiduesima edizione, il Salone OFF si svolge dall’8 al 19 maggio, portando la cultura in 400 spazi distribuiti nelle zone di Torino, in 39 comuni della Città Metropolitana e in 14 comuni del Piemonte. Per la prima volta quest’anno il festival va oltre i confini regionali, raggiungendo Genova in Liguria attraverso il progetto Voltapagina.

Il programma abbraccia biblioteche, librerie, case di comunità di quartiere, scuole, università, musei, gallerie, teatri, cinema, club, strade e piazze.

Il Tema: Il Mondo Salvato dai Ragazzini

Il tema della Fiera del Libro di Torino di quest’anno è Il mondo salvato dai ragazzini — Il mondo salvato dai bambini — tratto dall’opera fondamentale di Elsa Morante pubblicata nel 1968.

Gabriella Giandelli ha realizzato l’immagine ufficiale dell’edizione. Giandelli è uno degli illustratori e fumettisti più originali del panorama italiano e internazionale. Il suo lavoro immagina l’energia e la forza irrefrenabile di un gruppo di bambini che si nascondono dietro un muro di vegetazione, la loro forza traboccante e irriverente, alimentando e facendo crescere la speranza per un mondo più vero.

Il tema è una celebrazione della vitalità e della possibilità di immaginare e costruire un mondo nuovo perché se c’è qualcuno che può salvarlo, sono i giovani, con la loro innocenza ma anche la loro energia festosa e rivoluzionaria.

Il programma: dentro e fuori

Il programma è organizzato attorno a nove sezioni curate, ciascuna guidata da uno scrittore o intellettuale: Arte-arte (Melania G. Mazzucco), Cinema (Francesco Piccolo), Crescere – crescita (Matteo Lancini), Editoria (Teresa Cremisi), Informazione – Informazione (Francesco Costa), Leggerezza – leggerezza (Luciana Littizzetto), Romance (Erin Doom), Romanzo – romanzo (Alessandro Piperno). C’è anche una nuova sezione – Il mondo salvato dai ragazzini – curata da cinque ragazzi.

L’elenco degli autori internazionali è formidabile. Tra quelli presenti ci sono: il premio Nobel László Krasznahorkai, Bernie Sanders, Emmanuel Carrère, David Grossman, Valeria Luiselli, Irvine Welsh, Petros Markaris, Ece Temelkuran, Abraham Verghese e Lea Ypi.

La vigilia del Salone del Libro di Torino, mercoledì 13 maggio, sarà animata da Rai Radio3, con Vinicio Capossela che porterà L’infanzia del mondo — uno spettacolo dedicato alla poetica di Dylan Thomas — all’Auditorium Rai Toscanini. L’inaugurazione ufficiale è giovedì 14 maggio, con la conferenza di apertura della scrittrice britannica Zadie Smith, dal titolo Ogni cosa era estrema. Ed è tuttora così — Tutto era estremo. E lo è ancora. Segue Notte Eretica di Alessandro Baricco con l’Orchestra Canova.

La Grecia è il paese ospite di quest’anno e l’Umbria la regione ospite, entrambe presenti con una programmazione dedicata durante tutta la fiera.

Oltre il Lingotto

Il programma del Salone OFF prevede incontri con gli autori, letture, proiezioni di film, concerti, spettacoli teatrali, laboratori per bambini, mostre, dibattiti e laboratori. I suoi progetti sociali si spingono oltre: Voltapagina porta gli autori nelle strutture penitenziarie piemontesi; Ballatoio— storie a domicilio riunisce gli abitanti di un condominio torinese attorno alla lettura di un libro; e Pagine in Corsia porta le letture nelle sale d’attesa e nei reparti degli ospedali.

Si approfondisce quest’anno la collaborazione con il Museo Egizio, con sette eventi congiunti tutti accomunati da uno sguardo rivolto alla storia.

Tra le iniziative più insolite del Salone OFF ci sono le letture sui minibus elettrici GTT che attraversano il centro di Torino, dedicate al tema della fiera e alla poesia greca.

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