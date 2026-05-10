Sciopero degli aeroporti italiani lunedì 11 maggio

I controllori del traffico aereo, gli equipaggi easyJet, il personale di sicurezza e gli operatori di terra sono pronti a scioperare l’11 maggio. Lo sciopero dell’aeroporto spinge ITA Airways a cancellare circa il 38% dei suoi voli di linea.

I passeggeri che transiteranno negli aeroporti italiani lunedì 11 maggio dovranno affrontare notevoli disagi a causa della sovrapposizione di azioni di sciopero in diversi settori dell’industria aeronautica.

I controllori del traffico aereo dell’operatore nazionale ENAV effettueranno uno sciopero di otto ore dalle 10.00 alle 18.00, che interesserà le operazioni a Roma e Napoli. Dato il ruolo di Roma come nodo centrale nello spazio aereo italiano, si prevede che lo sciopero avrà effetti a catena sui voli in tutto il Paese.

I piloti e l’equipaggio di cabina con sede in Italia impiegati da easyJet sciopereranno per le stesse otto ore, sempre dalle 10.00 alle 18.00. Il personale di sicurezza degli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino e il personale di terra dell’aeroporto di Palermo hanno dichiarato uno sciopero di quattro ore dalle ore 12.00 alle ore 16.00. Il personale di terra di Milano Malpensa e Cagliari uscirà dalle ore 13.00 alle ore 17.00. Tutti i servizi di check-in, imbarco e gestione bagagli negli aeroporti interessati potrebbero essere interessati.

ITA Airways ha annunciato di essere stata costretta a cancellare circa il 38% dei suoi voli previsti per la giornata a seguito dell’azione combinata.

Secondo la normativa italiana, durante i periodi di sciopero sono garantiti i voli programmati tra le 07:00 e le 10:00 e tra le 18:00 e le 21:00. L’ENAC, l’autorità italiana per l’aviazione civile, ha pubblicato ulteriori informazioni sul proprio sito web e il calendario completo degli scioperi è disponibile tramite il ministero dei trasporti.

Si consiglia vivamente ai passeggeri con voli di lunedì di verificare la prenotazione direttamente con la propria compagnia aerea prima del viaggio e di concedere più tempo in aeroporto.

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