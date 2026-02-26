7 destinazioni italiane entrano nella top 20 delle migliori destinazioni europee

Piazza delle Erbe, Verona. Verona came 4th in the European Best Destinations 2026 list.

L’Italia è emersa come il Paese più rappresentato nella prestigiosa classifica European Best Destinations 2026. SAnche delle sue città e isole iconiche sono tra i 20 luoghi più ricercati da visitare in Europa. Ai risultati hanno contribuito i voti di oltre 1,3 milioni di viaggiatori provenienti da 154 paesi.

Ecco uno sguardo più da vicino a ciascuna località italiana che ha ottenuto riconoscimenti internazionali nel 2026 con idee di viaggio per pianificare la tua prossima vacanza italiana.

Verona – La città del romanticismo (4° classificato)

Spesso soprannominata la città italiana dell’amore, Verona occupa un posto ai primi posti delle classifiche grazie al suo fascino romantico e senza tempo. Famoso come ambientazione per Shakespeare Romeo e GiuliettaVerona ha anche un’Arena Romana splendidamente conservata che ospita spettacoli d’opera all’aperto. Oltre alla storia e al teatro, i visitatori possono passeggiare per strade affascinanti, assaggiare i ricchi vini veneti ed esplorare le boutique nel suggestivo centro storico.

Burano – l’isola colorata della laguna veneziana (8° classificato)

L’isola di Burano incanta con le sue case di pescatori dai colori dell’arcobaleno e una lunga tradizione di merletti artigianali. A solo un breve tragitto in barca da Venezia, Burano offre un pacifico contrasto con il suo vivace vicino, ideale per piacevoli passeggiate sui canali, pranzi a base di pesce e shopping artigianale. I suoi canali tranquilli e le facciate colorate ne hanno fatto una delle destinazioni più fotogeniche d’Europa.

Cefalù – Tesoro costiero siciliano (15° posto)

La spiaggia e il lungomare di Cefalù

Sulla punta settentrionale della Sicilia, Cefalù combina un patrimonio antico con spiagge soleggiate. La splendida cattedrale normanna della città, parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO, domina lo skyline. Inoltre, l’imponente scogliera della Rocca offre ampie vedute sul Mediterraneo. Prendere il sole, nuotare e passeggiare per i suoi vicoli medievali rendono Cefalù un mix irresistibile di cultura e felicità balneare.

Bosa – Le Rive Pastello della Sardegna (17° posto)

Nascosta lungo il fiume Temo in Sardegna, Bosa affascina con le sue case dipinte a pastello e il castello medievale che svetta sul lungomare. L’atmosfera tranquilla di Bosa, l’artigianato tradizionale e le cantine locali attirano i viaggiatori che cercano l’autentica cultura italiana lontano dalla folla. Il piccolo centro della città è perfetto per passeggiare, cenare e aperitivi lungo il fiume al tramonto.

Ravello – L’elegante scogliera della Costiera Amalfitana (18° posto)

Piazza centrale di Ravello

Arroccato sopra la famosa Costiera Amalfitana, Ravello offre panorami mozzafiato sul mare, lussureggianti giardini sulla scogliera e una scena culturale raffinata. Le sue tenute di Villa Rufolo e Villa Cimbrone ospitano giardini terrazzati e viste spettacolari, mentre festival jazz e musicali attirano visitatori da tutto il mondo. La combinazione di arte, paesaggio e raffinatezza di Ravello l’ha resa a lungo una delle mete preferite dai viaggiatori in cerca di ispirazione e bellezza.

Procida – Colourful Island Retreat (19° posto)

Procida, Isole Flegree, Napoli, Italia Credito immagine: Porfirio, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons” class=”wp-image-15444″ /></figure> </div> <p>L’isola più piccola del Golfo di Napoli, Procida ha conquistato i cuori con il suo fascino antico, i vicoli stretti e le case color pastello. Una zona che spicca particolarmente è la pittoresca Marina Corricella. Capitale italiana della cultura nel 2022, Procida è l’ideale per i viaggiatori che cercano un’esperienza isolana intima, cucina locale e paesaggi marini fotogenici. A ciò si aggiunge il vantaggio che è molto meno affollata della vicina Capri. </p> <h3 class=Taormina – l’antico gioiello collinare della Sicilia (20° posto)
taormina-anfiteatro-innevato-etna

Sempre in Sicilia, Taormina si distingue per la sua spettacolare posizione arroccata sul Mar Ionio. Famosa per l’antico Teatro Greco con vista sull’Etna e sulla scintillante costa, Taormina combina lo splendore archeologico con boutique chic, caffè eleganti e tramonti spettacolari. Le sue ripide strade terrazzate sono perfette per un’esplorazione rilassata.

Lo slancio turistico dell’Italia nel 2026

Anche se quest’anno il primo posto assoluto nella classifica delle migliori destinazioni europee è andato a Madrid, l’Italia è in testa alla classifica, con più posti tra le prime 20 di qualsiasi altro Paese. Questo è un chiaro segno del suo fascino duraturo per i viaggiatori internazionali.

Dalla storica Verona all’assolata Cefalù e all’elegante Ravello, il mix italiano di cultura, costa, isole e città romantiche continua a definirla come una delle regioni più affascinanti d’Europa da esplorare nel 2026. Che tu stia pianificando una vacanza in città, una fuga su un’isola o un viaggio costiero panoramico, queste destinazioni italiane offrono una vasta gamma di esperienze che attraggono viaggiatori da tutto il mondo.

Consigli per pianificare il tuo viaggio:

  • Prenota in anticipo per l’alta stagione: molti di questi luoghi registrano una forte domanda in primavera ed estate.
  • Combina punti di riferimento culturali con esperienze gastronomiche locali per una visita più coinvolgente.
  • Considera le città e le isole più piccole per una vacanza italiana più rilassata e autentica.

Sono una giornalista italiana appassionata di narrazione e di cultura locale. Nata e cresciuta nel cuore della Valle d'Aosta, scrivo per dare voce alle persone, ai luoghi e alle storie che danno forma alla nostra regione. Su 12vda | news dalla Valle d'Aosta, mi occupo di tutto: dalle notizie di comunità alle tematiche ambientali, con curiosità e attenzione.