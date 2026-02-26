7 destinazioni italiane entrano nella top 20 delle migliori destinazioni europee

L’Italia è emersa come il Paese più rappresentato nella prestigiosa classifica European Best Destinations 2026. SAnche delle sue città e isole iconiche sono tra i 20 luoghi più ricercati da visitare in Europa. Ai risultati hanno contribuito i voti di oltre 1,3 milioni di viaggiatori provenienti da 154 paesi.

Ecco uno sguardo più da vicino a ciascuna località italiana che ha ottenuto riconoscimenti internazionali nel 2026 con idee di viaggio per pianificare la tua prossima vacanza italiana.

Verona – La città del romanticismo (4° classificato)

Spesso soprannominata la città italiana dell’amore, Verona occupa un posto ai primi posti delle classifiche grazie al suo fascino romantico e senza tempo. Famoso come ambientazione per Shakespeare Romeo e GiuliettaVerona ha anche un’Arena Romana splendidamente conservata che ospita spettacoli d’opera all’aperto. Oltre alla storia e al teatro, i visitatori possono passeggiare per strade affascinanti, assaggiare i ricchi vini veneti ed esplorare le boutique nel suggestivo centro storico.

Burano – l’isola colorata della laguna veneziana (8° classificato)

L’isola di Burano incanta con le sue case di pescatori dai colori dell’arcobaleno e una lunga tradizione di merletti artigianali. A solo un breve tragitto in barca da Venezia, Burano offre un pacifico contrasto con il suo vivace vicino, ideale per piacevoli passeggiate sui canali, pranzi a base di pesce e shopping artigianale. I suoi canali tranquilli e le facciate colorate ne hanno fatto una delle destinazioni più fotogeniche d’Europa.

Cefalù – Tesoro costiero siciliano (15° posto)

Sulla punta settentrionale della Sicilia, Cefalù combina un patrimonio antico con spiagge soleggiate. La splendida cattedrale normanna della città, parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO, domina lo skyline. Inoltre, l’imponente scogliera della Rocca offre ampie vedute sul Mediterraneo. Prendere il sole, nuotare e passeggiare per i suoi vicoli medievali rendono Cefalù un mix irresistibile di cultura e felicità balneare.

Bosa – Le Rive Pastello della Sardegna (17° posto)

Nascosta lungo il fiume Temo in Sardegna, Bosa affascina con le sue case dipinte a pastello e il castello medievale che svetta sul lungomare. L’atmosfera tranquilla di Bosa, l’artigianato tradizionale e le cantine locali attirano i viaggiatori che cercano l’autentica cultura italiana lontano dalla folla. Il piccolo centro della città è perfetto per passeggiare, cenare e aperitivi lungo il fiume al tramonto.

Ravello – L’elegante scogliera della Costiera Amalfitana (18° posto)

Arroccato sopra la famosa Costiera Amalfitana, Ravello offre panorami mozzafiato sul mare, lussureggianti giardini sulla scogliera e una scena culturale raffinata. Le sue tenute di Villa Rufolo e Villa Cimbrone ospitano giardini terrazzati e viste spettacolari, mentre festival jazz e musicali attirano visitatori da tutto il mondo. La combinazione di arte, paesaggio e raffinatezza di Ravello l’ha resa a lungo una delle mete preferite dai viaggiatori in cerca di ispirazione e bellezza.

Leggi anche: Le 10 migliori esperienze in Costiera Amalfitana

Procida – Colourful Island Retreat (19° posto)