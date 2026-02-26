Servizio Pet Friendly di grandi dimensioni con ITA da quest’estate

La compagnia di bandiera italiana ITA Airways ha confermato il lancio del nuovo servizio “Large Pet Friendly”. Permetterà ai cani di peso fino a 30 kg di viaggiare nella cabina dell’aereo sui voli nazionali a partire dall’estate 2026.

L’iniziativa fa seguito all’approvazione normativa da parte dell’ENAC e segna un cambiamento significativo nella politica aeronautica italiana, ampliando l’accesso per i passeggeri che viaggiano con animali domestici di taglia medio-grande.

Volo di prova inaugurale

La mossa arriva dopo un volo dimostrativo lo scorso settembre tra gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino, che ha testato la fattibilità operativa del trasporto di cani di grandi dimensioni in cabina anziché in stiva.

A bordo c’erano due cani, Honey, una razza meticcia, e Moka, un Labrador, i primi cani di grossa taglia in Italia a volare nella cabina passeggeri. Il vice primo ministro e ministro dei trasporti italiano Matteo Salvini ha viaggiato sul volo, descrivendo l’iniziativa come un “punto di svolta per milioni di passeggeri”.

Nuove regole in cabina per cani di taglia grande

Con il nuovo servizio, i cani idonei fino a 30 kg di peso non viaggeranno più nella stiva ma occuperanno uno spazio dedicato nella cabina passeggeri.

Anche se i dettagli commerciali completi e i prezzi dovrebbero essere annunciati nelle prossime settimane, le prime indicazioni suggeriscono che i proprietari saranno tenuti ad acquistare un posto o un’area designata per il loro animale domestico. Si punta inoltre a un limite massimo di circa sei animali di grandi dimensioni per volo, soggetto a vincoli operativi e norme di sicurezza.

La modifica si basa su un precedente adeguamento effettuato nel 2024, quando il limite di peso in cabina è stato aumentato da 8 kg a 10 kg. La nuova soglia rappresenta un’espansione sostanziale e colloca ITA Airways tra un piccolo numero di vettori internazionali che offrono opzioni simili.

“Gli animali domestici fanno parte della famiglia”

Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways, ha affermato che la decisione è dovuta alla domanda dei passeggeri.

“Abbiamo lavorato per garantire la continuità di questa esperienza trasformandola in un servizio ‘Large Pet Friendly’ disponibile sui nostri voli nazionali”, ha affermato in una nota. “Questa decisione nasce dall’ascolto dei nostri passeggeri e dalla consapevolezza che gli animali domestici sono parte della famiglia: vogliamo che ogni viaggio inizi e finisca insieme, senza separazioni”.

Eberhart ha aggiunto che la compagnia aerea resta impegnata a favore dell’inclusività “nel pieno rispetto delle normative e dei più elevati standard di sicurezza e qualità”.

L’introduzione del servizio riflette cambiamenti più ampi nelle abitudini di viaggio, poiché un numero crescente di passeggeri cerca di viaggiare con animali da compagnia. Con il sostegno normativo dell’ENAC, la politica dell’ITA potrebbe stimolare mosse simili da parte di altri vettori europei se la domanda si dimostrerà forte.