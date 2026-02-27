Il Festival di Sanremo raccoglie il 58% degli spettatori in prima serata

Martedì sera si è aperta con una media di 9,6 milioni di telespettatori la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo i dati rilevati durante la notte, ha catturato il 58% dello share televisivo.
Un risultato in calo rispetto alla prima serata dell’edizione 2025, che ottenne 12,6 milioni di spettatori e uno share del 65,3%. Nonostante il declino, il Festival di Sanremo rimane l’evento televisivo annuale più visto in Italia e un appuntamento centrale nel calendario culturale del Paese.
Conti torna ospite
Lo spettacolo, trasmesso in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, durerà fino a sabato. Carlo Conti presenta lo spettacolo per il secondo anno consecutivo e per la quinta volta in assoluto.
Quest’anno Laura Pausini, la cantante vincitrice del Grammy, si unisce a Conti come presentatrice. La vittoria della Pausini a Sanremo nel 1993 nella sezione Esordienti lanciò la sua carriera. Il suo ritorno sul palco dell’Ariston come co-conduttrice era uno degli elementi più attesi della serata inaugurale.
I lavori sono iniziati con un omaggio al leggendario presentatore Pippo Baudo, morto in agosto all’età di 89 anni. Baudo detiene il record di aver ospitato il festival 13 volte ed è ampiamente riconosciuto per aver plasmato il suo formato moderno.
Prestazioni e classifiche provvisorie
Tra i momenti salienti della prima serata le esibizioni del campione in carica Olly e di Tiziano Ferro, che ha festeggiato il 25° anniversario di carriera con un’apparizione celebrativa.
Dopo che gli artisti in competizione hanno eseguito i loro lavori, i primi cinque provvisori, in base ai voti della giuria della stampa e dei media online, sono stati, in ordine casuale: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e la coppia Fedez con Marco Masini.
La votazione proseguirà per tutta la settimana, combinando la giuria della stampa, la giuria della radio e il televoto pubblico. Il vincitore verrà incoronato nella finale di sabato.