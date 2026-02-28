Vittozzi e Ghiotto porteranno la bandiera alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

La biatleta Lisa Vittozzi e il pattinatore di velocità Davide Ghiotto sono stati scelti come portabandiera dell’Italia per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La cerimonia si svolgerà domenica presso la storica Arena di Verona.

Vittozzi, 31 anni, si è assicurata una vittoria storica nell’inseguimento di 10 km femminile, conquistando la prima medaglia d’oro olimpica individuale dell’Italia nel biathlon. Ha anche giocato un ruolo chiave nella staffetta mista che ha conquistato l’argento, sottolineando il suo status di una delle migliori interpreti dei Giochi.

Ghiotto, 32 anni, faceva parte del trio di inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità maschile che ha vinto l’oro insieme ad Andrea Giovannini e Michele Malfatti. La vittoria ha segnato un risultato significativo per l’Italia in una disciplina tradizionalmente dominata dalle nazioni del nord Europa.

A tre giorni dalla cerimonia di chiusura, Milano Cortina è già diventata l’Olimpiade invernale di maggior successo in Italia. Gli Azzurri hanno vinto 26 medaglie, superando il precedente record di 20 stabilito a Lillehammer 1994. Il conteggio attuale comprende nove medaglie d’oro, riflettendo ottime prestazioni nel biathlon, nel pattinaggio di velocità e in altre discipline invernali.

I funzionari olimpici italiani hanno affermato che la scelta di Vittozzi e Ghiotto riconosce sia l’eccellenza individuale che il successo della squadra in un’edizione dei Giochi che ha segnato una pietra miliare storica per la nazione ospitante.

