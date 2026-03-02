Sal Da Vinci vince Sanremo 2026

Il cantautore napoletano Sal Da Vinci ha vinto l’edizione 2026 del Festival di Sanremo, trionfando sabato sera al Teatro Ariston con la sua ballata melodica Per sempre sì.

L’artista 56enne ha trionfato al termine di una maratona musicale di cinque notti nella città della riviera ligure, assicurandosi il titolo nella 76esima edizione del festival. La sua vittoria segna il ritorno in vetta al concorso canoro più prestigioso d’Italia 17 anni dopo essere arrivato terzo nel 2009.

Per sempre sìdescritto dai commentatori come un moderno inno nuziale, aveva già guadagnato una forte popolarità sulle piattaforme digitali durante la settimana delle esibizioni. Nella decisiva “Superfinale”, Da Vinci ha preceduto il secondo classificato Sayf e il terzo classificato Ditonellapiaga.

Il risultato finale è stato determinato da un sistema di voto ponderato che combinava televoto pubblico, giuria radiofonica e giuria stampa. Arisa si è classificata quarta, mentre la coppia Fedez&Masini si è piazzata quinta, completando la top five.

Come vincitore di Sanremo, Da Vinci ha ora il diritto di prelazione nel rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna a maggio. L’Italia offre tradizionalmente al campione di Sanremo la possibilità di competere sul palco dell’Eurovision, anche se la partecipazione non è automatica.

Finale stellato

Carlo Conti ha presentato lo spettacolo insieme alla cantante Laura Pausini concludendo il biennio di Conti alla guida del festival.

La serata è stata caratterizzata da diversi momenti di alto profilo. Il tenore Andrea Bocelli si è esibito come ospite suscitando una standing ovation, mentre gli organizzatori hanno reso omaggio ai 60 anni di carriera del gruppo pop-rock I Pooh.

Tra i premi speciali, Fulminacci ha ricevuto il Premio della Critica Mia Martini per Stupida sfortuna. Fedez e Masini hanno ricevuto il Premio Sergio Bardotti per la migliore canzone.

Stefano De Martino condurrà l’edizione di Sanremo del prossimo anno.