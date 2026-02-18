Brignone vince il SuperG alle Olimpiadi

Federica Brignone ha dichiarato giovedì di aver superato le proprie aspettative dopo aver vinto l’oro nel Super-G femminile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

La 35enne stella italiana dello sci alpino si è assicurata il suo primo oro olimpico con il tempo vincente di 1:23.41, finendo davanti alla francese Romane Miradoli e all’austriaca Cornelia Huetter. La vittoria ha regalato all’Italia la quinta medaglia ai Giochi e la 14esima assoluta, rafforzando ulteriormente la posizione della nazione ospitante nel medagliere.

Il trionfo della Brignone è arrivato dopo un’intensa corsa contro il tempo per ritrovare la forma fisica dopo essersi rotta una gamba in una pesante caduta in Val di Fassa ad aprile. Parlando a Rai Sport, ha ammesso che anche raggiungere la linea di partenza olimpica un tempo sembrava incerto, per non parlare di salire sul gradino più alto del podio.

“Mi sono concentrato sullo sci e ho cercato di fare del mio meglio. (…) era una questione di vita o di morte, ma non pensavo di poter vincere l’oro”, ha detto Brignone. “Non mi sarei mai aspettato di diventare campione olimpico dopo l’infortunio, mai in vita mia. È qualcosa di speciale”.

Ha spiegato che l’assenza di pressione ha giocato un ruolo chiave nella sua prestazione. La Brignone ha detto di sentirsi un’outsider e di essersi avvicinata alla gara con una mentalità tranquilla, determinata a dare tutto senza rincorrere la perfezione. “Ero rilassata. Volevo sciare in modo fluido e fluido, facendo le curve il più velocemente possibile”, ha detto.

Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha assistito dagli spalti mentre la Brignone completava la sua serie di vittorie. Ancora visibilmente emozionata dopo, ha detto alla Rai che l’adrenalina scorreva ancora e ha descritto il momento come “incredibile”.

La Brignone deteneva già lo status di donna italiana di maggior successo nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino. Le sue 37 vittorie in Coppa del Mondo la collocano dietro solo ad Alberto Tomba, che ha registrato 50 vittorie sia nelle competizioni maschili che femminili. Nonostante quel record, non aveva mai vinto prima l’oro olimpico, avendo collezionato due argenti e un bronzo ai Giochi passati, oltre a due titoli mondiali.

L’Italia si è presentata alla sesta giornata di gare di Milano Cortina 2026 al terzo posto nel medagliere. Mercoledì, Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto il doppio femminile di slittino, mentre Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno conquistato l’oro nel doppio maschile, portando il totale delle medaglie della squadra di casa a 13, di cui quattro ori.

All’inizio della settimana, l’Italia ha vinto anche la staffetta mista di pattinaggio di velocità su pista corta dei 2.000 metri, mentre Francesca Lollobrigida ha conquistato l’oro nei 3.000 metri di pattinaggio di velocità femminile sabato, sottolineando un buon inizio dei Giochi per la nazione ospitante.