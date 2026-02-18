Incendio devasta lo storico teatro Sannazaro di Napoli

Un vasto incendio ha distrutto martedì lo storico Teatro Sannazaro nel centro di Napoli, provocando ingenti danni all’edificio e alle case vicine.

“I danni sono ingenti; purtroppo il teatro è completamente devastato”, ha detto Giuseppe Padovano, comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Napoli. Alla domanda su cosa restasse della struttura, ha risposto: “Non molto”.

I vigili del fuoco stavano ancora domando piccoli incendi all’interno dell’edificio poche ore dopo lo scoppio. “È ancora troppo presto per determinare la causa”, ha detto Padovano. “Prima dobbiamo spegnere l’incendio, poi valutare cosa è successo”.

L’ufficio del prefetto ha detto che circa 60 residenti sono stati evacuati mentre le fiamme si propagavano agli edifici vicini. Otto persone sono state curate per inalazione di fumo, di cui quattro portate in ospedale.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, arrivato sul posto mentre erano in corso le operazioni antincendio, ha detto che gli investigatori ritengono che l’incendio sia stato accidentale, anche se le cause devono ancora essere confermate. “Pensano che sia stato accidentale, ma è ancora troppo presto perché stanno ancora estinguendo gli incendi in un appartamento”, ha detto.

“Il teatro è stato completamente distrutto. Ci dicono che è rimasta solo la struttura esterna”, ha aggiunto Manfredi. Ha detto di aver parlato con il ministro della Cultura Alessandro Giuli e che il governo centrale sarà coinvolto negli sforzi di ricostruzione. Ha confermato anche i colloqui con il governatore della Campania Roberto Fico.

“Lavoreremo insieme per restituire il teatro alla città”, ha detto Manfredi. Sul posto ha abbracciato la proprietaria del teatro Lara Sansone, dicendole: “Non sarai sola; la città sarà al tuo fianco”.

Un teatro nel cuore di Napoli

Il Teatro Sannazaro fu inaugurato nel 1847 e da tempo è un appuntamento fisso della vita culturale napoletana. Noto per il suo forte legame con il teatro popolare e la commedia napoletana, divenne un luogo chiave per drammaturghi e artisti locali, contribuendo a plasmare l’identità teatrale della città nel corso delle generazioni.

A conduzione familiare per gran parte della sua storia, il teatro è sopravvissuto ai danni della guerra, alle difficoltà economiche e ai periodi di chiusura, rimanendo un simbolo di continuità in una città in rapido cambiamento. La sua distruzione ha suscitato preoccupazione da parte di personaggi della cultura e residenti.

Leggi anche: I migliori teatri d’opera italiani