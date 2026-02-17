La Basilica di San Pietro progetta un rinnovamento digitale per il 400° anniversario

Questo novembre la Basilica di San Pietro celebrerà il 400° anniversario della sua dedicazione con nuovi strumenti digitali, servizi per i visitatori ampliati e un carattere tipografico su misura ispirato alla calligrafia di Michelangelo. Il Vaticano ha svelato i piani lunedì in vista delle celebrazioni dell’anniversario previste per il 18 novembre.

Il programma prevede nuove app mobile per prenotare gli accessi e seguire le principali celebrazioni liturgiche, oltre a servizi mirati a gestire in modo più efficace i flussi di visitatori. Funzionari vaticani hanno affermato che i cambiamenti riflettono la portata dei pellegrinaggi moderni verso la chiesa più grande del mondo, che fu dedicata nel 1626 dopo più di un secolo di costruzione.

Pellegrini e visitatori vedranno anche cambiamenti pratici sul posto. Verranno ampliati i punti di ristoro sulla terrazza della Basilica e nuovi percorsi guidati consentiranno l’accesso alle aree precedentemente chiuse al pubblico. Gli organizzatori hanno affermato che l’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza dei visitatori preservando il carattere spirituale della basilica.

Un nuovo carattere (carattere non per battesimi!)

Una delle innovazioni più simboliche è l’introduzione di un nuovo carattere tipografico, Michelangelus, creato attraverso lo studio approfondito dei testi manoscritti di Michelangelo Buonarroti. Il carattere verrà utilizzato nei materiali dell’anniversario e nelle comunicazioni selezionate. Il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, ha affermato che il progetto collega il patrimonio artistico della basilica con il design contemporaneo.

Oltre agli eventi liturgici e culturali, il Vaticano ha presentato anche “Beyond the Visible”, un’iniziativa di conservazione e monitoraggio a lungo termine sviluppata con il gruppo energetico italiano Eni. Il progetto utilizza tecnologie digitali avanzate per studiare la struttura e l’ambiente della basilica, supportando sia la conservazione che la ricerca.

Gambetti ha affermato che l’iniziativa migliorerebbe anche l’impegno del pubblico. Strumenti all’avanguardia, ha affermato, consentiranno ai visitatori “provenienti da tutto il mondo” di conoscere la basilica e interagire con il suo ecosistema digitale, unendo l’accesso fisico e virtuale al sito.

Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di sicurezza, a seguito dei recenti incidenti che hanno comportato comportamenti inappropriati da parte dei visitatori all’interno della chiesa. Gambetti ha affermato che i controlli saranno rafforzati per evitare episodi di “copione”, sottolineando la necessità di tutelare la dignità della basilica sia come luogo di culto che come punto di riferimento culturale globale.