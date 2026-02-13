L’Italia estende le medaglie vinte a Milano Cortina 2026

Gli atleti italiani hanno continuato a brillare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 giovedì mentre la nazione ospitante ha aggiunto diverse medaglie di alto profilo al suo conteggio.

La stella italiana del pattinaggio di velocità Francesca Lollobrigida ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro di queste Olimpiadi in modo drammatico, vincendo i 5.000 metri femminili con un margine incredibilmente ristretto di 0,1 secondi. Il suo tempo di 6 minuti e 46,17 secondi ha prevalso sull’olandese Merel Conijn e sulla norvegese Ragne Wiklund davanti a un pubblico ruggente di casa allo Stadio di pattinaggio sul ghiaccio di Milano. Lollobrigida aveva già centrato l’oro nei 3.000 metri femminili all’inizio dei Giochi, stabilendo in quell’occasione un record olimpico.

Le vittorie di Lollobrigida arrivano pochi giorni dopo che la connazionale Federica Brignone ha vinto l’oro nel Super-G femminile, segnando un notevole ritorno sul gradino più alto del podio dopo un grave infortunio.

Anche gli specialisti dello slittino hanno ottenuto risultati eccezionali per l’Italia. Mercoledì, le squadre italiane hanno vinto entrambe le gare di doppio slittino, conquistando l’oro nelle competizioni femminili e maschili. Nel doppio femminile Andrea Voetter e Marion Oberhofer sono diventate le prime campionesse olimpiche della disciplina, mentre nel doppio maschile Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno conquistato l’oro, entusiasmando i tifosi di casa a Cortina.

Quelle vittorie nello slittino furono significative per l’Italia non solo per le medaglie, ma per il loro valore storico, in particolare la vittoria nel doppio femminile: il primo oro olimpico mai assegnato in quell’evento. Ha segnato una pietra miliare in una disciplina dove l’Italia è da tempo competitiva.

Anche la squadra italiana di pattinaggio di velocità su pista corta ha contribuito al crescente bottino di medaglie. La veterana Arianna Fontana ha accresciuto il suo bottino leggendario vincendo l’argento nei 500 metri femminili, diventando una delle olimpioniche più decorate della nazione e eguagliando il record di medaglie olimpiche italiane di tutti i tempi.

Giovedì sera, la nazione ospitante era in cima al medagliere, con 17 medaglie complessive, di cui sei ori, collocando l’Italia tra le nazioni leader in questi Giochi. La Norvegia, con un leggero vantaggio negli ori, è rimasta in testa alla classifica.