Danneggiata a Roma la statua dell’elefante del Bernini

L’iconica statua di un elefante realizzata dal maestro barocco Gian Lorenzo Bernini nel centro di Roma è stata danneggiata lunedì notte, hanno detto martedì funzionari artistici.

L’Elefante e l’Obelisco, inaugurato nel 1667, si trova in Piazza della Minerva, accanto alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva. I funzionari hanno detto che una delle zanne dell’elefante era rotta.

La scultura, che raffigura un piccolo elefante che porta sul dorso un antico obelisco egiziano, è uno dei monumenti più amati della capitale italiana.

Ministro della Cultura AlessanDro Giuli ha condannato il danno, definendolo “inaccettabile”. “Pochi giorni prima dell’inaugurazione della grande mostra su Gian Lorenzo Bernini a Palazzo Barberini, il suo Elefante in Piazza della Minerva è stato preso di mira”, ha detto Giuli.

Ha aggiunto che il Ministero dei Beni Culturali, attraverso la Soprintendenza Speciale di Roma, supporterà la Soprintendenza Capitolina nel restauro del monumento. La statua, ha detto, è stata “uno dei simboli più significativi della capitale, colpita da un assurdo atto di barbarie”.

Bernini e la statua dell’elefante

Bernini, una delle figure di spicco del barocco romano, è noto soprattutto per opere monumentali come Apollo e Dafne E L’Estasi di Santa Teresa. Realizzò anche importanti progetti architettonici per il papato. Il suo lavoro caratterizza il movimento, la teatralità e una stretta relazione tra scultura, spazio e spettatore.

Papa Alessandro VII commissionò l’Elefante e l’Obelisco per sostenere un piccolo obelisco scoperto vicino alla chiesa. Bernini ha progettato il concetto generale. Tuttavia, il suo studio ha eseguito l’intaglio. L’insolito abbinamento riflette un’idea simbolica diffusa all’epoca: l’elefante, visto come creatura di forza e saggezza, porta il peso dell’antica conoscenza rappresentata dall’obelisco.

Spesso soprannominata “Pulcino” dai romani, la statua è stata a lungo ammirata per il suo spirito e la sua maestria, distinguendosi dalle opere religiose più drammatiche del Bernini.

È in corso un’indagine sul danno, mentre gli esperti di restauro valutano il modo migliore per riparare la scultura.