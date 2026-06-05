Errani e Vavassori difendono il titolo del Roland-Garros

Sara Errani e Andrea Vavassori sono arrivati ​​in rimonta e hanno battuto Gabriela Dabrowski ed Evan King sul Court Philippe-Chatrier, assicurandosi il loro quarto titolo del Grande Slam nel doppio misto.

Giovedì le italiane Sara Errani e Andrea Vavassori hanno riconfermato il titolo del Roland-Garros nel doppio misto, sconfiggendo la canadese Gabriela Dabrowski e l’americano Evan King 4-6, 6-3, 10-4 in una finale che ha richiesto ai campioni in carica di scavare a fondo prima di affermare la loro classe.

King e Dabrowski hanno avuto la partenza più forte, conquistando il primo set e mettendo sotto pressione i campioni in carica. Dabrowski, due volte campionessa del Grande Slam misto e doppio femminile, ha sigillato il primo gol con un drive volley vincente chiudendo il set in 38 minuti. Ma Errani e Vavassori prendono presto il sopravvento, rispondendo subito nel secondo set con un vantaggio di 5-1 che mantengono il pareggio. Nel tie-break decisivo si sono portati in vantaggio per 3-0 e non si sono mai guardati indietro, convertendo il loro primo punto in campionato nella vittoria completa in un’ora e diciannove minuti.

Imbattuto nelle finali del Grande Slam

Questa vittoria rende Errani e Vavassori la prima coppia a difendere con successo il titolo di doppio misto dell’Open di Francia dopo Ivan Dodig della Croazia e Latisha Chan di Taiwan nel 2018 e 2019. Segna anche il loro quarto trofeo di doppio misto negli ultimi sette tornei del Grande Slam. Il duo è diventato anche la prima squadra tutta italiana nella storia a vincere il titolo misto a Parigi quando trionfò nel 2025, e quest’anno rimangono imbattuti nelle finali del Grande Slam.

Il loro titolo al Roland-Garros si aggiunge alle vittorie consecutive nel doppio misto degli US Open nel 2024 e nel 2025. Per la trentanovenne Errani, è un altro capitolo di una carriera del Grande Slam che comprende anche sei titoli di doppio femminile e l’oro olimpico di doppio del 2024, vinto insieme a Jasmine Paolini.

“Sto ancora vivendo questo sogno senza fine”

La cerimonia in campo ha prodotto uno scambio di affetto che è diventato un segno distintivo della partnership. “Sto ancora vivendo questo sogno senza fine”, ha detto Errani al pubblico. “Tutti i miei sogni sono stati qui. Giocare con te è così bello, è così divertente e tu sei così bravo. Ci vediamo tra un anno.”

Vavassori era altrettanto caloroso. “Sei il mio migliore amico”, ha detto. “Mi migliori come giocatore e come persona. Sei la prima persona con cui voglio parlare dopo che perdo una partita. Sono felice di condividere questo viaggio con te, non lo do per scontato”.

La vittoria potrebbe non essere l’ultima del torneo per Vavassori. Il trentunenne gareggerà anche nelle semifinali di doppio maschile insieme al suo compagno abituale Simone Bolelli, mantenendo viva la prospettiva di un notevole doppio di doppio a Parigi.