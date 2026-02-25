Il mercato immobiliare di lusso in Italia nel 2026

Il mercato immobiliare di lusso italiano continua a mostrare forti divari di prezzo. Secondo una nuova analisi di idealista, una manciata di quartieri prestigiosi si distinguono come i luoghi più costosi in cui acquistare una casa all’inizio del 2026.

In cima alla lista c’è il Centro Storico di Milano, dove le proprietà residenziali in posizioni esclusive ora hanno una media di circa 11.069 euro al metro quadrato, il prezzo più alto richiesto nel Paese. Questi indirizzi rimangono molto ricercati dagli acquirenti nazionali e internazionali attratti dall’attrattiva globale economica, della moda e culturale di Milano.

Milano domina la classifica

Milano occupa un posto di rilievo in tutta la classifica, con diversi altri quartieri del lusso che seguono il Centro Storico:

Garibaldi-Porta Venezia – 7.337 € /m²: noto per i suoi edifici eleganti e la posizione centrale.

– 7.337 € /m²: noto per i suoi edifici eleganti e la posizione centrale. Fiera–De Angeli – 7.275 €/m²: un sofisticato quartiere residenziale dal forte appeal lifestyle.

– 7.275 €/m²: un sofisticato quartiere residenziale dal forte appeal lifestyle. Navigli-Bocconi – 6.922 € /m²: combina la vita fronte canale con vivaci luoghi sociali.

– 6.922 € /m²: combina la vita fronte canale con vivaci luoghi sociali. Porta Vittoria – 6.422 € /m²: un’area emergente che beneficia degli investimenti nelle infrastrutture cittadine.

Roma, Firenze e Como tra le élite italiane

Fuori dalla Lombardia, anche altre regioni ospitano mercati ultrapremium:

In Romail centro città costa circa 7.520 € /m². Nel frattempo, Prati E Parioli sono anche tra le zone residenziali più costose, fondendo prestigio storico e vita urbana di alto livello.

FirenzeIl nucleo storico di rimane relativamente attraente a circa € 5.638 /m², attirando acquirenti alla ricerca del patrimonio rinascimentale e dello stile di vita culturale.

In Lago di Comogli immobili hanno una media di circa 5.500 € /m², dove ville di lusso e tenute fronte lago sono tra le più desiderabili del nord Italia.

Altri mercati di fascia alta in tutta Italia

Oltre ai primi dieci distretti, altri mercati prestigiosi hanno prezzi elevati:

La Giudecca di Venezia e San Mamolo–Colli dell’Università di Bologna superano entrambi i valori medi osservati in molti mercati cittadini.

La zona Posillipo–Chiaia–San Ferdinando di Napoli offre vista mare ed esclusività a circa 4.635 €/m².

Cosa guida il mercato immobiliare di lusso in Italia

I prezzi elevati riflettono una combinazione di attrattiva del patrimonio, scarsità di offerta nei centri storici, qualità dello stile di vita e domanda internazionale.

Lo status di Milano come hub del business globale ha ulteriormente accelerato l’interesse per gli indirizzi di lusso, stimolato da eventi come le Olimpiadi invernali del 2026 e dagli incentivi fiscali rivolti ai residenti benestanti.