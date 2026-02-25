Il Venerabile Collegio Inglese apre al pubblico la cripta e la strada romana

Il Venerabile English College di Roma, la più antica istituzione britannica al di fuori del Regno Unito, sta espandendo le sue visite guidate per includere per la prima volta l’accesso pubblico alle sue aree sotterranee.
Situato in Via di Monserrato vicino a Piazza Farnese, il collegio si trova nel cuore di Roma da più di 650 anni. Il nuovo percorso permetterà ai visitatori di esplorare la sua cripta medievale e un tratto sepolto dell’antica Via Triumphalis.
La cripta, in gran parte scavata alla fine del XV secolo sotto il patronato di Enrico VII, originariamente serviva alla Confraternita di San Tommaso di Canterbury prima di diventare un luogo di sepoltura. Ospita un ossario creato nel 1818 per conservare i resti recuperati dalle tombe profanate durante l’occupazione napoleonica.
Di pregio è il raro affresco della Crocifissione degli inizi del Quattrocento attribuito alla scuola di Antoniazzo Romano. L’immagine un tempo si trovava nel Salone del Crocifisso in Via dei Cappellari e veniva utilizzata come luogo di preghiera finale per i condannati dalla corte pontificia. La tradizione vuole che Beatrice Cenci pregò davanti all’affresco prima della sua esecuzione nel 1599.
Sei metri sotto il livello stradale si trova un tratto della Via Triumphalis, scoperto nel 1870, che un tempo collegava il Foro Romano al Colle Vaticano. Gli archeologi hanno anche collegato il sito alla Stabula Factionis Venetae, quartier generale della famosa squadra di corse delle bighe blu al Circo Massimo.
Fondato nel 1362 come ospizio per pellegrini inglesi e gallesi, il collegio divenne seminario nel 1579 sotto papa Gregorio XIII. Nel secolo successivo, 44 ex studenti furono martirizzati dopo essere tornati nell’Inghilterra protestante.
Le visite guidate, organizzate da Mirabilia Art Wonders, si svolgono il sabato. I biglietti costano 12€ e devono essere prenotati in anticipo.