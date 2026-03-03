In questo giorno: nascita dell’artista Pietro Novelli

Saint Rosalia, Royal Academy of Fine Arts of San Fernando, Madrid

Pietro Novelli, considerato da molti il ​​più importante artista siciliano del XVII secolo, nacque il 2 marzo 1603 a Monreale, alle porte di Palermo.

Pittore, architetto e ingegnere, Novelli dominò la scena artistica siciliana durante il periodo vicereale spagnolo. Al culmine della sua carriera, famiglie aristocratiche, ordini religiosi e autorità civili gareggiarono per commissionargli l’opera. I suoi dipinti rimangono centrali nel patrimonio artistico di Palermo e non solo.

Dalla bottega monreale alla fama siciliana

Novelli si formò nella bottega del padre, anche lui di nome Pietro, stimato artista e mosaicista. I suoi primi studi nel disegno e nell’artigianato gettarono le basi per una carriera che avrebbe unito precisione tecnica e potenza espressiva.

Desideroso di ampliare i suoi orizzonti, Novelli viaggiò molto. In Sicilia studiò il naturalismo drammatico di Caravaggio, in particolare il Adorazione dei pastori dipinto a Messina. L’uso della luce e dell’ombra da parte di Caravaggio lasciò un’impressione duratura nel giovane artista.

Fu influenzato anche da Anthony van Dyck, che aveva lavorato a Palermo nel 1624. Di Van Dyck Madonna del Rosarionell’Oratorio del Rosario di San Domenico, incoraggiò il Novelli ad ammorbidire la tavolozza e ad adottare un tono più raffinato ed elegante.

Ulteriori viaggi lo portarono a Roma, dove assorbì il classicismo bolognese e gli influssi neo-veneziani, e a Napoli, dove conobbe l’opera di Caracciolo, Stanzione e Ribera. Da Jusepe de Ribera incorporò un potente chiaroscuro che divenne una caratteristica distintiva del suo stile maturo.

Capolavori di Pietro Novelli

La Santissima Trinità, Museo delle Belle Arti, Budapest
L'Arcangelo Gabriele, Museo di Capodimonte, Napoli
Santa Rosalia, Reale Accademia di Belle Arti di San Fernando, Madrid
Lot e la sua famiglia, Sito reale di San Lorenzo de El Escorial, Madrid
L'Incoronazione di San Casimiro, Galleria Regionale della Sicilia, Palermo

La produzione di Novelli fu prolifica. A Palermo le sue tele adornano chiese e collezioni di tutta la città. Oltre il capoluogo, opere significative si trovano a Piana degli Albanesi, dove dipinse un ciclo di affreschi nella cattedrale di San Demetrio Megalomartire e un Annunciazione nella chiesa della Santissima Annunziata.

Il suo Immacolata Concezione si trova al Museo Civico di Termini Imerese, mentre molte altre opere restano in situ nei monasteri e negli edifici ecclesiastici di tutta la Sicilia occidentale. La sua capacità di coniugare l’intensità spirituale con la chiarezza compositiva lo rese il principale interprete dell’arte della Controriforma nell’isola.

Oggi i dipinti di Novelli sono conservati anche in importanti istituzioni internazionali, tra cui il Metropolitan Museum of Art, il J. Paul Getty Museum, il Museo dell’Ermitage e il Museo del Prado.

Architetto e figura civica

Il talento di Novelli si estendeva oltre la pittura. Progettò gioielli e scenografie teatrali, elaborò progetti di fortificazioni e intraprese progetti architettonici, tra cui interventi sul presbiterio e sull’abside della cattedrale di Piana degli Albanesi.

Fu anche ingegnere e architetto del Senato di Palermo e fu nominato ingegnere del Regno sotto il viceré conte di Cabrera. Per l’ingresso cerimoniale del viceré a Palermo nel 1641, Novelli progettò un arco di trionfo.

Morte nella ribellione

La vita di Novelli finì violentemente. Nel 1647, durante i disordini di Palermo contro l’autorità vicereale spagnola, venne ucciso durante la rivolta. Le sue spoglie riposano nel cimitero dei Frati a San Domenico.

La sua morte interruppe una carriera che aveva plasmato l’arte barocca siciliana.

