La vittoria di Cobolli assicura la prima semifinale major italiana tutta maschile

Il 24enne romano Flavio Cobolli ha ribaltato mercoledì in quattro set Felix Auger-Aliassime, quarta testa di serie, raggiungendo la sua prima semifinale del Grande Slam. Affronterà Matteo Berrettini o Matteo Arnaldi in una resa dei conti tutta italiana senza precedenti.

Mercoledì Flavio Cobolli ha continuato lo straordinario dominio italiano nel tennis maschile, irrompendo nelle semifinali del Roland Garros con una vittoria per 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 sul canadese Felix Auger-Aliassime, quarta testa di serie, sul campo Philippe-Chatrier. Il risultato garantisce, per la prima volta nella storia, una semifinale maschile tutta italiana in uno Slam, e assicura che un italiano possa disputare la finale di domenica.

“Ho sentito che questa sarebbe stata l’occasione della mia vita e dovevo dare tutto”, ha detto Cobolli dopo la partita. “Questo è il miglior campo su cui ho giocato in vita mia perché posso portare il mio miglior tennis”.

Una partita a due tempi

Il set d’apertura si è giocato in condizioni difficili e burrascose che si adattavano più al gioco di Auger-Aliassime che a quello di Cobolli. Il canadese ha segnato altri nove set vincenti nel set, usando costantemente la profondità per forzare gli errori del suo avversario italiano, e ha vinto il primo set dopo un’ora di gioco. Il tetto su Philippe-Chatrier è stato quindi chiuso, sembrando temporaneamente favorire la quarta testa di serie quando le condizioni si sono stabilizzate, e si è portato in vantaggio per 3-1 nel secondo set.

Ma Cobolli si è riorganizzato. Una visita al bagno tra un set e l’altro gli ha dato il tempo di ricalibrarsi e, dal 3-1 del secondo, l’italiano ha dato il via a uno dei momenti chiave del pomeriggio, rompendo Auger-Aliassime nel quinto game quando il dritto ad anello del canadese è caduto largo. Quello è stato il punto di svolta. Cobolli ha aumentato la sua intensità, ha iniziato a dettare con il dritto e non si è mai guardato indietro, vincendo il secondo set e poi controllando il terzo e il quarto con crescente autorità.

Le statistiche raccontavano di una partita vinta sui punti di pressione. Cobolli ha vinto 10 punti su 14 al 30/30, ha parato tutte e sette le palle break affrontate nel terzo set e ha migliorato il suo record negli scontri diretti contro Auger-Aliassime portandolo sul 3-0.

Storia in divenire

La vittoria di Cobolli completa una settimana straordinaria per il tennis italiano al Roland Garros. Ora affronterà un connazionale in semifinale, a seconda di quale tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi supererà i quarti di finale di mercoledì sera. È solo la terza volta che due italiani raggiungono le semifinali in uno Slam: Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola riuscirono nell’impresa al Roland Garros nel 1960, e Jannik Sinner e Lorenzo Musetti lo fecero a Parigi proprio l’anno scorso.

Perché ci sia una finale tutta italiana, Cobolli dovrebbe vincere anche la sua semifinale.

Il percorso è stato facilitato dall’uscita anticipata del numero uno del mondo Jannik Sinner, che la settimana scorsa ha subito una clamorosa sconfitta al secondo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. La sua uscita ha lasciato la metà superiore del tabellone completamente aperta. Cobolli è stato tra i più determinati a sfruttare l’occasione.

Il romano, attualmente numero 14 del ranking mondiale, lunedì avrà la garanzia di entrare nella top ten per la prima volta nella sua carriera, indipendentemente dai risultati.

Due vittorie della storia

Cobolli detiene tre titoli a livello di tour, due dei quali sulla terra battuta – ad Amburgo e Bucarest – ma non ha mai vinto un titolo superiore al livello ATP 500. L’anno scorso a Wimbledon ha raggiunto il suo primo quarto di finale del Grande Slam.

L’ultimo italiano a vincere il Roland Garros fu Adriano Panatta, cinquant’anni fa, nel 1976. Con due vittorie rimaste, Cobolli ha la possibilità di porre fine a quell’attesa durata mezzo secolo.

“Andrò a cena con i miei amici, andrò a letto e dormirò”, ha detto Cobolli quando gli è stato chiesto se aveva intenzione di vedere in azione il suo avversario di semifinale mercoledì sera.

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