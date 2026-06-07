Due gelati a 44 euro: lo scontrino turistico americano diventa virale

La foto dello scontrino di una gelateria vicino a Piazza di Spagna ha scatenato una tempesta sui social media dopo che a una turista della Florida sono stati addebitati più di quaranta euro per quelli che si aspettava fossero due piccoli gelati. E’ l’ultima di una lunga serie di polemiche sui prezzi eccessivi che hanno preso di mira i visitatori della capitale italiana.

Nicole Ann, una turista della Florida, non si aspettava che la sua sosta per un gelato vicino a Piazza di Spagna diventasse una notizia internazionale. Ma dopo che le sono stati addebitati 44 euro per due gelati in una nota gelateria nel centro di Roma, ha pubblicato una foto dello scontrino sul gruppo Facebook “Rome Travel Tips – Italy – Sistine Chapel – Colosseum – Vatican”, avvertendo gli altri visitatori di stare alla larga dal locale.

“Abbiamo chiesto due tazzine”, ha scritto. “Ci ha dato la dimensione più piccola e ha detto che avevamo tre misurini.” Il cameriere ha quindi iniziato ad aggiungere condimenti – cannoli e macaron – in un modo che implicava che fossero gratuiti. “Siamo andati a pagare e due gelati costavano 44 euro. Sembrava che avesse detto 14 dollari, quindi non me ne sono accorto finché non ho guardato la ricevuta.”

La ricevuta raccontava una storia piuttosto diversa da quella che Nicole aveva capito al bancone. Invece di due tazzine, ha registrato due maxi coni grandi a 12 euro ciascuno, un sovrapprezzo di 4 euro per la panna montata su entrambi, due cannolini al pistacchio a 5 euro ciascuno e due macaron per un totale di 6 euro. La coppia aveva mangiato in piedi, senza alcun servizio al tavolo.

Il verdetto di Nicole sul prodotto stesso è stato spietato. “Onestamente non era nemmeno buono. Era il peggiore di tutti i gelati che avevo. Non sono riuscito a finirlo.”

“Non ho visto i prezzi elencati da nessuna parte”

Quando altri utenti di Facebook le hanno chiesto se avesse controllato i prezzi prima di ordinare, Nicole ha risposto che nessun listino prezzi era visibile al momento dell’ordine. “Dopo aver ordinato i gelati per una settimana, ho pensato che avrebbero avuto un prezzo simile”, ha spiegato. Una coppetta o un cono medio in una gelateria romana standard costa in genere tra € 3 e € 5, con prezzi più alti nel centro città.

Nicole non è una viaggiatrice alle prime armi. “Sicuramente non era la prima volta che ordinavo il gelato”, ha osservato. Nicole ha aggiunto di aver visitato Napoli, Sorrento, Capri e Positano durante lo stesso viaggio. “Sorprendentemente Roma era l’unico posto in cui continuavamo a imbatterci in truffe”.

Il suo post ha attirato centinaia di commenti. La maggior parte concordava sul fatto che le fosse stato fatto pagare un prezzo eccessivo. Altri hanno suggerito che avrebbe dovuto rifiutarsi di pagare o contattare la polizia; un numero minore ha sostenuto che spetta al cliente la responsabilità di verificare i prezzi prima di ordinare.

Una serie di denunce

L’incidente dei gelati è l’ultimo di una serie ormai consolidata di polemiche sui prezzi eccessivi che hanno coinvolto i visitatori di Roma, e ha ricevuto copertura su diversi giornali nazionali italiani. I critici sottolineano uno schema ricorrente vicino ai principali punti di riferimento, in cui i venditori servono extra non richiesti o porzioni più grandi senza indicare chiaramente il costo, sfruttando la confusione dei turisti che non hanno familiarità con le norme sui prezzi italiane o con la lingua.

La legge italiana impone ai bar e alle gelaterie di esporre un listino prezzi chiaramente visibile ai clienti – un regolamento la cui applicazione nei pressi dei siti più visitati di Roma sembra, a giudicare dalla frequenza di tali reclami, nella migliore delle ipotesi incoerente.

Per i visitatori di Roma, il consiglio dei viaggiatori esperti è coerente: cercare un listino prezzi prima di ordinare e trattare con sospetto eventuali aggiunte non richieste. Inoltre, tieni presente che gli stabilimenti più rivolti ai turisti vicino ai punti di riferimento sono raramente quelli che offrono l’esperienza più autentica, né a prezzi ragionevoli.